Il Segretario di Stato Lonfernini: "Caso targhe, abbiamo trovato un interlocutore attento"

Non si può certo dire che si sia perso ulteriore tempo, dopo i mesi di forzato stop a causa della pandemia che ha bloccato e ritardato ogni altra questione. Purtroppo anche il caso targhe non aveva fatto eccezione, ma ora la macchina sembra essersi rimessa in moto: all'ultimo secondo utile il senatore del Pd Alan Ferrari, dietro preciso input della Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, in seguito all'incontro con il Segretario di Stato Lonfernini a Roma, ha inserito un emendamento al Decreto Semplificazioni che dovrebbe essere risolutivo. Ora le Camere si fermano per le ferie estive, tutto ripartirà a fine agosto.

L'input politico però c'è, e c'è anche l'impegno ad eliminare le distorsioni create dai decreti Sicurezza voluti dalla Lega, che nel tempo hanno portato alla radiazione a San Marino di almeno 3.000 mezzi, poi reimmatricolati in Italia, a danno di imprese sammarinesi che non potevano più farli guidare da lavoratori italiani.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini