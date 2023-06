ILO, sindacati di San Marino a confronto a Ginevra

La 111ª Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in corso a Ginevra, ha ultimato la sua prima settimana di lavori: al centro la concessione di risorse ed aiuti ai soggetti discriminati del mondo del lavoro quali quelli con disabilità o LGBT+, tema che ha evidenziato differenze che ancora esistono tra i vari Paesi. In rappresentanza della CDLS il Vice Segretario Generale Gianluigi Giardinieri, “in plenaria- scrive- ribadito come la contrattazione collettiva sia fulcro indispensabile sia per salari equi che per un lavoro dignitoso”. “Essere presenti negli organismi internazionali – ha dichiarato il Segretario della Federazione Servizi e Commercio di USL Marco Santolini – ci offre l’opportunità di rimanere costantemente aggiornati sulle tematiche trattate a livello internazionale”. Santolini ha sottolineato come i temi della minoranza abbiano toccato corde sensibili, tanto che il nodo in questione è stato uno dei pochi casi in cui è mancata l'unanimità, ma la mediazione prosegue così come prevede il modo di operare di ILO.