Imparare a difendersi: la Protezione Civile di San Marino ad "EmergeRimini"

Anche la Protezione Civile di San Marino alla 5° edizione di "EmergeRimini", dedicata al tema della resilienza. I rappresentanti sammarinesi erano presenti nello stand del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, assieme all’Ufficio unico del Sistema di allertamento. Qui è stato promosso il nuovo portale per il rischio meteo-idrogeologco idraulico e informare i cittadini su come interpretare le allerte di diverso grado.

Fra le numerose autorità presenti all'inaugurazione l'Assessore riminese alla difesa del suolo e della costa Paola Gazzolo, il direttore dell'Agenzia regionale Maurizio Mainetti ed Eleonora Guidi, direttore del Dipartimento Territorio di San Marino.

Un'occasione utile per l'addestramento di enti e volontari che si sono impegnati nell'intervento SAR in mare aperto con impiego di elicotteri dell'esercito militare e motovedetta della Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, nello spegnimento di incendi e nella ricerca di persone scomparse con unità cinofile. Un pubblico attento e partecipe ha potuto avere anche informazioni sui corretti comportamenti di autoprotezione e reazione alle emergenze, quindi in caso di incendio, terremoto e rischio idrogeologico.