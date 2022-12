In arrivo l'Anticiclone di Natale con temperature miti e nebbie in pianura

Non sarà di certo un “bianco Natale”. È infatti previsto un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali. Al Sud, ma in particolare sulle Isole maggiori, sono attesi valori anche superiori ai 20 gradi. La stabilità atmosferica favorirà la persistenza di nubi basse e nebbie in Pianura Padana: la cosiddetta inversione termica. L'attuale tendenza mostra la persistenza sull'Italia dell'alta pressione anche nei giorni successivi al periodo natalizio. L'Anticiclone africano continuerà a stazionare sull'Italia almeno fino al 29 dicembre.