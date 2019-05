Inchiostri per tatuaggi: emesso l’avviso di sicurezza che vieta introduzione e circolazione a San Marino dei pigmenti ritenuti cancerogeni

Vietata l'introduzione e la circolazione in territorio sammarinese degli inchiostri segnalati di recente come tossici/cancerogeni dalle autorità italiane ed europee. Ad emettere l'avviso di sicurezza, il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale. “Si tratta di pigmenti nei quali – ricorda l'Iss - sono state rinvenute sostanze tossiche/cancerogene che potrebbero recare un pericolo per la salute delle persone e che non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Per tali ragioni, l’Istituto ha disposto che “l’introduzione, il commercio e l’utilizzo di inchiostri color index da 11000 a 29999 e di quelli con color index 77266”, è consentito solo se “accompagnato per ogni singolo lotto da idonea certificazione di conformità del preparato in oggetto ai parametri europei”. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. L'Iss comunica inoltre che “al momento le fiale già rinvenute sul Titano sono ancora sotto sequestro”.