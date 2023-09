Inizio anno scolastico, Belluzzi: "L'istruzione è il passaporto per il futuro"

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)

"Prima di tutto è un messaggio di buon anno a tutti, da chi entra per la prima volta a scuola a chi si appresta a concludere". Così il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi nel messaggio di auguri per l'inizio dell'anno scolastico. "A tutti - afferma - va il mio migliore augurio con un invito e una considerazione, la scuola è una grande comunità fatta di studenti, insegnanti, personale e il mio invito nei confronti di tutti è di vivere sempre di più questo aspetto di comunità, insieme".

Belluzzi richiama anche il messaggio sul valore dell'istruzione del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che al Meeting ha ricordato il bambino morto sulle coste della Turchia con la pagella cucita all'interno della giacca.

"Il messaggio è importante - aggiunge - è il messaggio del valore dell'educazione, dell'istruzione, come passaporto per il proprio futuro in capo ad ogni studente. Con il bagaglio e il passaporto dell'istruzione diventiamo cittadini del mondo".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)