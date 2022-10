Instagram down: account eliminati senza motivo e problemi di accesso, verifiche in corso

Un nuovo bug di Instagram sta preoccupando gli utenti del celebre social network. Numerosi account sono stati eliminati oggi dalla piattaforma senza alcuna motivazione. Se si tenta l'accesso viene richiesto di avviare la procedura per il recupero dell'account, che rimane sospeso fino a nuovo avviso. Come spesso accade in queste occasioni il dibattito si è spostato su Twitter, nelll'hashtag di tendenza #InstagramDown vengono riportate tantissime segnalazioni. Anche l'account ufficiale della nostra emittente, @sanmarinortv, risulta sospeso dalla piattaforma al momento.

"Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi hanno problemi ad accedere al proprio account Instagram.- commenta l'account del social network su twitter - Stiamo facendo delle verifiche e ci scusiamo per l'inconveniente".

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown