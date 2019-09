Installazione autovelox: dalla Polizia Civile un chiarimento sui limiti di velocità consentiti

Sono in corso i lavori per installare tutti i nuovi 10 rilevatori elettronici di velocità sul territorio a completamento dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale: otto sono già stati montati, mentre proseguono i lavori per gli ultimi due.

Gli autovelox al momento non sono ancora attivi, sarà la Polizia Civile ad avvisare quando lo saranno attraverso tutti i canali informativi.

La Polizia Civile, in una nota, ricorda che si potranno fare i 70 km/h in via Ventotto Luglio, in prossimità del Poliedro, mentre il limite sarà dei 50 km/h in tutti gli altri tratti: in via Ranco e in Strada di San Gianno (dove sono stati però tolti i dossi artificiali) a Borgo Maggiore, in via Impietrata a Fiorentino e anche sulla strada del Marano a Faetano.