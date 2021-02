Iss: da domani gli ultra 75enni possono prenotare la vaccinazione

Da domani 26 febbraio tutte le persone con più di 75 anni (fascia 1 di priorità) e che non sono stati contagiati dal virus Sars-CoV-2 potranno prenotare la vaccinazione anti-COVID, contattando il numero dedicato 0549 994905, dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 18. Gli assistiti in fascia d'età over 75 che hanno invece già contratto il COVID-19 saranno chiamati in una fase successiva. L'iss invita comunque a contattare il proprio medico curante per chiarimenti e informazioni sanitarie.







Tutti gli operatori del settore sanitario e socio-sanitario che operano nella Repubblica di San Marino, non dipendenti ISS, rientrano nelle tipologie di lavoratori in fascia a priorità 1 e quindi sono invitati a chiamare dal 26 febbraio, il numero dedicato per essere inseriti nei primi elenchi dei prossimi vaccinati. La vaccinazione, conclude l'Istituto di Sicurezza Sociale, è una misura di profilassi su base volontaria, seppur fortemente consigliata.