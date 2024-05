Italia, San Marino, EU: relazioni e prospettive nell'evento “Italiani a San Marino”

Sentiamo Luca Beccari, Fabrizio Colaceci, Neni Rossini e Alessandro Amadei

L'Accordo di Associazione porterà un'evoluzione nei rapporti istituzionali, aprendo nuovi scenari e opportunità per Italia e San Marino. Il tema, affrontato nella serata organizzata da San Marino Fixing in collaborazione con il Comites. Al centro gli aspetti imprenditoriali, del lavoro frontaliero e di tutti i processi europei.

"Paradossalmente si può pensare che l'Accordo di Associazione allontani San Marino dall'Italia - afferma Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri - invece è il contrario. Aprirà la possibilità con l'Italia di tornare a dialogare su temi che invece ormai erano chiusi dal fatto di essere materie di competenza della commissione anche per via del negoziato in corso e invece nella sfera europea potremmo trovare delle modalità d'interazione molto più efficaci".

"San Marino e l'Unione Europea - sottolinea Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino - negli anni passati hanno concluso già diversi altri accordi, questo non ha mai realmente cambiato il quadro bilaterale nei rapporti Italia San Marino che è rimasto sempre in un quadro speciale. L'Accordo di Associazione è qualcosa di diverso, non è soltanto un'allineamento alle politiche del mercato unico, ma è un'integrazione di San Marino nel quadro di questo mercato importantissimo".

Se c'è un contesto in cui la famiglia italo-sammarinese è diventata un tutt'uno, evidenzia la presidente di ANIS Neni Rossini, è proprio quello delle imprese. Una sinergia ed unione definita indissolubile: "Alla luce dell'accordo di Associazione con l'UE diventa ancora più fondamentale e strategico questo rapporto - aggiunge - che comunque lega italiani e sammarinesi in una storia di grande successo e di risultati eccellenti".

"Un evento straordinario - afferma Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino - perché vede sedersi attorno a un tavolo dei relatori così illustri".

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri), Fabrizio Colaceci (Ambasciatore Italia a San Marino), Neni Rossini (Presidente ANIS) e Alessandro Amadei (Presidente COMITES)