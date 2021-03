Italia: “stretta” sulle scuole nel primo Dpcm del Governo Draghi

Si potrebbe dire che poco o nulla cambi, per San Marino, sul piano della mobilità con l'Italia. E ciò alla luce dell'ultimo decreto anti-Covid approvato in Repubblica, che già vietava – seppur con le previste deroghe – gli spostamenti nelle zone italiane ad alto rischio epidemiologico: così del resto sono attualmente catalogate – seppur con diverse “tonalità” di arancione – le Province di Rimini e Pesaro-Urbino. E anche sul fronte scuola si profila un periodo di pressoché totale confinamento, in territorio, per i circa 600 studenti sammarinesi che frequentano istituti italiani; anche perché nel Riminese è già in vigore l'”ordinanza Bonaccini”.









Il nuovo Dpcm – il primo del Governo Draghi – prevede inoltre la sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, sia nelle aree rosse, che nelle zone dove si registrino – in una settimana - più di 250 infetti ogni 100.000 abitanti. E' l'innovazione più rilevante contenuta nel testo firmato ieri, e che sta già provocando proteste. Misura necessaria, spiega tuttavia il Ministro Roberto Speranza, che ricorda il dilagare delle "varianti". Oltre 6 milioni di studenti – si stima - potrebbero andare in Dad. Per il resto “Pasqua blindata”, con la conferma del “coprifuoco” e la proroga del divieto di spostarsi tra Regioni. Chi vive in zona rossa – poi - non potrà andare a trovare a casa amici e parenti, neppure una sola volta al giorno, come era invece a Natale. Confermate, nel Dpcm – che sarà in vigore da sabato, al 6 aprile – le chiusure di piscine, palestre, impianti sciistici. Niente da fare anche per le cene al ristorante. Previsti allentamenti delle restrizioni, invece, per il settore cultura; ma solo a partire dal 27 marzo.