Kursaal: torna il Galà della San Marino Rtv

L'appuntamento è per le 20.30 con il tradizionale Galà autunnale della San Marino Rtv, giunto alla sua settima edizione. Sul palco del Kursaal David Riondino e Dario Vergassola ci faranno conoscere il palinsesto dell'Emittente di Stato 2019-2020. Presenti i Capitani Reggenti. Una serata che potrete seguire in diretta facebook sul profilo della San Marino Rtv e rivedere domani alle 20.30 in Tv.