L'allarme dell'Ordine dei medici di San Marino: "Ecco perché manca personale medico"

La struttura ospedaliera sammarinese non attrae medici italiani ed europei. Parte da questo assunto l'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di San Marino. Nonostante la recente riforma previdenziale una delle problematiche maggiori, non ancora risolte, riguarda proprio gli importi delle pensioni per i professionisti sammarinesi, l'impossibilità di raggiungere i 40 anni di contributi e di riscattare laurea e specializzazione a prezzi calmierati.

"Dopo dei confronti che abbiamo avuto all'interno della categoria - afferma il presidente dell'Ordine sammarinese Davide Forcellini - abbiamo capito che il medico che si accinge ad andare in pensione a San Marino soffre di una serie di peculiarità che lo rendono in competizione, ma in senso negativo, rispetto all'omologo italiano. Questa cosa riteniamo debba essere sanata affinché il nostro sistema diventi più competitivo ed attrattivo verso l'esterno".

Criticità che stanno isolando l'istituto sammarinese col rischio di paralizzare i servizi a causa della mancanza di personale: "Il medico italiano - aggiunge Forcellini - percepisce una pensione in Italia sensibilmente più alta rispetto all'omologo sammarinese e da pensionato mantiene il trattamento pensionistico e può esercitare la libera professione. Qua ci troviamo in una situazione in cui il medico va in pensione con importi nettamente più bassi e deve comunque scegliere, o la pensione oppure svolgere l'attività".

Sul tema interviene duramente anche Libera: “Cos'ha fatto in questi anni il Governo? Nulla ed il risultato rischia di essere uno tsunami per i pazienti, già alle prese con disservizi e problemi”.

