L'arte per sostenere l'arte: Chiara Raggi a Radio San Marino per lanciare l'iniziativa degli artisti riminesi

La musica come manifesto per sostenere l’arte attraverso l’arte. Chiara Raggi, ospite a Radio San Marino, con il suo brano “Lacrimometro”, è una dei cantanti che hanno partecipato al progetto collettivo “E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città”, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune. Due CD, 36 artisti, 38 tracce per un totale di 2 ore e mezza di musica, oltre a una cover del brano “Rimini” di De André arricchito da un video realizzato dal fotografo Chico de Luigi: un progetto per sostenere la cultura in città, a cui ha partecipato anche la sanmarinese Sara Jane Ghiotti. Chi acquista il cd contribuisce a finanziare il ciclo di eventi in programma quest’estate e che prende lo stesso nome dell’album “E la chiamano Rimini”. Gli appuntamenti previsti sono 130, dal 9 luglio al 31 agosto, attraverso un circuito di spazi all’aperto nella città. "La cultura è uno degli aspetti più belli della ripartenza - afferma la cantautrice Chiara Raggi - ho aderito a questo progetto per questo. Questa estate di eventi a Rimini sarà tutto all'insegna della musica e della voglia di tornare a toccare la bellezza dal vivo".