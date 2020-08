L'esposto presentato da Tomasetti contro Buriani all'esame della Commissione Giustizia convocata in serata

Convocata per questa sera alle 21 la Commissione Consiliare Affari di Giustizia. L'ordine del giorno non è stato reso noto ma secondo indiscrezioni verrà esaminata la questione dell'esposto presentato all'organismo dalla Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti, su mandato conferito all'unanimità dall'assemblea degli azionisti. L'esposto mirerebbe ad accertare la condotta del Commissario della Legge Alberto Buriani nell'indagine conclusasi con l'archiviazione, sia per Tomasetti che Sandro Gozi. “Non ho nulla da rimproverarmi e nulla da temere” si limita ad osservare il Commissario della Legge.

Il fascicolo con l'archiviazione Tomasetti-Gozi, intanto, sarebbe già stato acquisito dalla Commissione, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge sul giusto processo del 2008. In un comunicato stampa dello scorso 1 luglio la Presidente di Bcsm Tomasetti affermava che l’archiviazione è una ottima notizia ma “tale atto non sana il danno pubblico della gogna mediatica ingiustamente subita né il danno a persone ed Istituzioni che perseguono finalità di interesse pubblico e sistemico”.