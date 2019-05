Nella chiesa di Murata l'ultimo saluto a Glauco Sansovini. La moglie Loredana e i tre figli Leonardo, Roberta e Ileana, stretti nell'abbraccio. A dare loro conforto non solo parenti e amici ma anche semplici conoscenti. Non potevano mancare in questo momento di dolore. La foto sul feretro ritrae Glauco sorridente, con alle spalle il mare che amava tanto. “Una persona benvoluta. Attiva nella politica e nel sociale”, dice di lui il parroco Don Marco Mazzanti. “Si è congedato da noi come era nel suo carattere. In silenzio, come se non volesse disturbare nessuno. Mi piace pensarlo in paradiso, impegnato in tante cose, in tanti lavori”. In fondo Glauco Sansovini era così, sempre indaffarato, diviso fra famiglia e le tante passioni. Ora riposa nel cimitero di Montalbo.