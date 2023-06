L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi

Al via in Duomo a Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Blindata la piazza davanti alla cattedrale. Il carro funebre, che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi, è arrivato davanti al Duomo di Milano accolto dagli applausi. Partito dalla villa dell'ex premier ad Arcore, è arrivato dopo circa mezz'ora. Lungo il percorso di circa 30 km, la circolazione stradale è stata bloccata. Un picchetto d'onore interforze gli rende omaggio sul sagrato del duomo.

La bara di Silvio Berlusconi, in mogano, è entrata nel duomo di Milano coperta da rose bianche e rosse. Davanti, il necroforo con una foto del'ex premier in mano. Da dentro la piazza, l'applauso per Silvio Berlusconi entra nel Duomo di Milano. Il feretro si ferma brevemente all'ingresso mentre l'intera assemblea si leva in piedi e l'organo suona. Qualcuno gira dei video con il cellulare. Dietro il feretro, i familiari. Paolo Berlusconi appare visibilmente commosso. Antonio Tajani non trattiene le lacrime.

Presente anche Veronica Lario ai funerali di Silvio Berlusconi. Sul lato destro della navata la famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. Nella fila subito dietro ci sarà Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini. Acconto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Sul lato sinistro, al primo posto il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie.

A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese. Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.