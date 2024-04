L'Usl appoggia Petrocelli: favorevole a una Facoltà di Medicina a San Marino

Si lavora affinché “possa un domani radicarsi un corso di laurea in Medicina, che costituisca un polo di attrazione a San Marino”. Le parole sono del Rettore dell'Università Corrado Petrocelli, pronunciate durante l'inaugurazione dell'Anno accademico e subito riprese e sottoscritte in una nota dall'Usl.

“Nell’ottica di fornire cure sanitarie ancor più di alta qualità ai cittadini con tempi di attesa congrui, vediamo nella collaborazione tra una Facoltà di Medicina a San Marino e il nostro Ospedale, un'opportunità senza precedenti”, afferma il segretario generale Francesca Busignani. “Ci sarebbe – aggiunge – un prezioso scambio di conoscenze e competenze; ai giovani medici in formazione, si offrirebbe l'opportunità di arricchirsi delle esperienze pratiche e della professionalità dei nostri operatori sanitari e gli stessi operatori sanitari potrebbero beneficiare dell'energia e delle nuove prospettive dei futuri medici”.

Opportunità di crescita per tutto il Paese, nelle previsioni di Usl, che potrebbe attrarre pazienti da altre regioni o paesi, “generando entrate aggiuntive che potrebbero essere reinvestite per sostenere e sviluppare ulteriormente il nostro sistema sanitario pubblico universale e gratuito per la popolazione”, senza trascurare però le esigenze dei cittadini.