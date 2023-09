La Reggenza ai funerali di Napolitano. Beccari: "San Marino arricchito dal rapporto col presidente"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Piazza Montecitorio e centro storico di Roma si paralizzano per i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano. Una prima volta, per la Camera dei Deputati, che ha richiesto imponente sforzo organizzativo: c'erano delegazioni straniere importanti, il presidente francese Macron, quello tedesco Steinmeier, il presidente emerito Hollande, la Duchessa di Edimburgo, e i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e dall'Ambasciatrice in Italia Daniela Rotondaro. Il feretro del presidente emerito non è nell'emiciclo, ma in una delle sale del governo, vicino al Transatlantico.

In Aula prendono posto deputati e senatori, personalità e l'intero consiglio dei ministri guidato da Giorgia Meloni, che a cerimonia conclusa avrà poi uno scambio privato proprio con Macron, per parlare dell'emergenza migranti. Ultima ad entrare, la vedova Clio Bittoni, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il figlio Giulio ringrazia i presenti, prima di offrire un ritratto intimo del padre. La politica era una cosa seria, continua, inscindibile dalla vita privata e familiare. Si commuove la nipote Sofia, mentre per Gianni Letta “Berlusconi e Napolitano si chiariranno lassù”. Grande commozione anche per Anna Finocchiaro. Il presidente emerito sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma, dove ha trovato riposo anche Antonio Gramsci.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri e gli interventi in Aula di Giulio Napolitano e Anna Finocchiaro