La Reggenza in visita per la prima volta al campo scout estivo di Talamello

Trentuno bambini della parrocchia di Borgo Maggiore, insieme ai loro educatori, hanno accolto in tarda mattinata i Capi di Stato Nicola Selva e Michele Muratori nella sede che in questi giorni ospiterà la loro trasferta estiva.

Come ogni anno per i Capitani Reggenti è periodo di visita nelle colonie sammarinesi, ma quella agli scout è una tappa fuori dal tipico programma istituzionale: un modo per essere vicini nel concreto a una realtà che forma da 45 anni i sammarinesi del futuro. "E' un'esperienza che contribuisce alla vostra crescita personale. Vivetevela al meglio perché la ricorderete per tutta la vita", così la Reggenza ha incoraggiato i bambini.

E, tra le verdi campagne romagnole, si sono intrattenuti con i lupetti tra canti e racconti. "Un metodo educativo che continua ad avere tante adesioni sul Titano", ha detto una delle responsabili del campo Anna Lisa Ciavatta.

Un ricco programma occuperà i bambini in questi giorni. C'è stato anche il momento dello scambio di doni in ricordo della giornata: i lupetti hanno regalato alle istituzioni un libro e i Capi di Stato hanno regalato all'Associazione degli Scout di San Marino una stampa con lo stemma della Reggenza e ai bambini hanno invece consegnato personalmente un porta chiave con il simbolo delle tre Torri di San Marino.





Nel video l'intervista alla Responsabile guide AGECS Anna Lisa Ciavatta e ai bambini