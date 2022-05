La Resistenza in rima, con "Storia della RAPubblica": l'album del professore rapper italo sammarinese

Il ritmo del presente per il contenuto del passato. Quello della storia del decennio 1943-1953 che Stefano Mularoni, alias Zona MC, musicista da una vita e da qualche anno supplente di storia e filosofia in un liceo di Rimini, fa emergere dallo sfondo e mette in rima nel suo nuovo album “Storia della RAPubblica 1943-1953”, unendo le sue due passioni e facendo entrare per la prima volta la storia nel rap. Un decennio in cinque brani per insegnare agli studenti quel passaggio fondamentale del Novecento. In attesa di capire come verrà accolta dagli studenti questa indagine storiografica "con parole a raffica", il prof Stefano Mularoni - che ha il papà sammarinese e conosce bene la particolarità della storia del Titano - pensa già al suo prossimo progetto, che ci svela nell'intervista.

Nel video Stefano Mularoni, (Zona MC)