La sfida della qualità: il famoso pasticciere Luca Montersino si è trasferito a San Marino

SRV_LUCA_MONTERSINO_14112020

Chef, consulente, docente, food manager, personaggio televisivo. Già direttore dell’istituto Superiore Arti Culinarie Etoile Luca Montersino è un pasticcere di fama ormai internazionale. vanta un foltissimo stuolo di fans, che lo seguono quotidianamente anche online. Piemontese d'origine, si è trasferito a San Marino di recente, dopo avere partecipato ad un bando di san Marino innovation. Fondatore della prima pasticceria salutistica, ha una concezione moderna della cucina, che punta sulla formazione a distanza e la produzione di dolci alterativi, Non solo ricette, ma l'importanza dell'impegno e della formazione." La creatività non basta, in cucina e fuori"





Nel video l'intervista a Luca Montersino