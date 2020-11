La Sinistra Europea si è riunita: tra i punti all'ordine del giorno anche San Marino

La Sinistra Unificata Europea si è riunita, ieri, in sessione plenaria. L'incontro, avvenuto sulla piattaforma Kudo, è stato indetto per affrontare importanti temi politici internazionali in un momento di difficoltà per le Nazioni. I membri presenti hanno espresso preoccupazioni per la datata questione del Nagorno-Karabakh, la situazione di Cipro, sui risultati delle elezioni statunitensi e sulla riunione del Comitato Permanente che avverrà venerdì prossimo da Strasburgo. Si è parlato anche della Dichiarazione di Atene del Comitato dei Ministri, che ha definito le linee guida per la gestione dell'emergenza, analizzando la situazioni dei singoli Stati riguardo ai contagi.





Ampio spazio è stato dedicato anche al giudizio positivo che l'UEL ha lasciato su San Marino, in seguito al viaggio volto alla valutazione dell'evoluzione del Covid-19. Infatti sono stati rivolti sentiti complimenti alla Repubblica sammarinese per la sua capacità di far fronte all'emergenza contando solo sulle proprie forze e per aver coinvolto in modo appropriato la popolazione in argomento prevenzione. Concludendo, la Sinistra Europea rinnova lo stretto legame che si è instaurato con il Movimento RETE, con l'augurio di una lunga durata.