La Sums ricorda il 'professor Rossi' nel decennale della scomparsa

A dieci anni dalla morte la Società Unione Mutuo Soccorso ha ricordato Giuseppe Rossi. Storico, appassionato di Dante, fondatore della Federazioni Balestrieri, pioniere della donazione del sangue. In tanti, al Palazzo del Mutuo Soccorso, più o meno giovani, hanno ascoltato le testimonianze d'amore per il suo Paese. Le foto di Chino Burgagni, proiettate in sala, dell’archivio storico SUMS, hanno scandito la sua vita e la sua opera per la Repubblica. "Ricordando Peppino", in memoria di una delle figure di maggior spicco della cultura e della vita pubblica Sammarinese. Oltre alle testimonianze, le letture di brani tratti dai suoi libri.