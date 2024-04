Lavori al cimitero di Fiorentino: entro l'estate prevista la conclusione

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)

Proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione dei loculi del Cimitero di Fiorentino. Intervento necessario, sottolinea la Segreteria di Stato al Territorio, per garantire sicurezza e tutela delle aree circostanti.

"Si sono susseguiti dei piccoli movimenti franosi che hanno provocato danneggiamenti ai loculi storici del cimitero - spiega Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio - e attraverso il nostro ufficio progettazione sono stati fatti progetti e stanziamenti per dar seguito a una ristrutturazione generale del cimitero".

La conclusione dei lavori è prevista per l'estate. Cantiere che si inserisce nelle opere avviate in territorio: "Una serie di lavori che sono stati avviati in territorio per cercare di mettere a sistema con una serie di interventi lo sviluppo economico del nostro paese"

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)