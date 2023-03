Lavoro integrato tra psicologo e medico: all'ISS un percorso di alta formazione

Prendersi cura della salute dei bambini seguendo un approccio multi-professionale. È l'obiettivo del progetto avviato dall'ISS, primo in Italia ed Europa nel suo genere, che punta ad analizzare in particolare criticità e problematiche nell'attuazione di un percorso integrato che unisca le competenze dello psicologo pediatrico e del medico. Per lavoro integrato si intende appunto un approccio multi-professionale alla salute del bambino che unisca diversi studi su scala internazionale.

"Siamo partiti dalla pediatria - evidenzia Laura Viola, direttrice UOC pediatria - proprio per l'importanza del bambino perché dobbiamo crescere il bambino che diventerà poi il prossimo adulto. Lavoro integrato non è solo medico/psicologo ma è ostetrica, infermiera, educatore e quindi abbiamo unito pediatria, ginecologia, tutela minori, servizio minori, salute donna proprio per partire dal dipartimento materno infantile".

L'obiettivo primario, sottolinea proprio la Garante per l'Infanzia di Palermo Giovanna Perricone, resta sempre la salute e il benessere nello sviluppo del bambino e dell'adolescente.

"Una collaborazione molto fruttuosa nei termini di un protagonismo forte di San Marino - afferma Giovanna Perricone - il Titano è il co-autore di questo nostro modello. Speriamo che questa collaborazione con San Marino possa anche svilupparsi su altre problematiche perché, mi piace dirlo, e qui ho sentito la mia risposta a questa riflessione, raramente noi nei nostri territori abbiamo un progetto bambino. Noi ci occupiamo del bambino e dell'adolescente quando vengono fuori i fenomeni disadattivi o condotte disadattive, ma quando invece ci dobbiamo mettere nella logica di pensare a un'organizzazione di vita e delle diverse istituzione proposte al benessere del bambino, quando noi dobbiamo fare questo il bambino viene ultimo".

Nel servizio l'intervista a Laura Viola (Direttrice UOC pediatria) e Giovanna Perricone (Garante infanzia Palermo)