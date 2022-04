“Le vittime dell’odio” a convegno sul Titano

Oggi a San Marino il convegno “Le vittime dell’odio”. Dalle 9.45 al Teatro Titano si farà il punto sull'impegno profuso dalle forze di Polizia per proteggere in modo sempre più efficace le fasce più vulnerabili della società. L'appuntamento è organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, in sinergia con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Comando del Corpo della Gendarmeria. A moderare il dibattito il Vice questore della Polizia di Stato Francesca Capaldo (direttore della Segreteria dell’OSCAD) e il giornalista e Direttore generale di San Marino RTV Ludovico di Meo.

Ad aprire il convegno sarà la proiezione di un video di Liliana Segre, senatrice a vita, vittima sopravvissuta alla Shoah, testimonial d’eccezione del fenomeno legato ai crimini d’odio e che ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria dalla Repubblica di San Marino. Nel corso del convegno sono previste numerose testimonianze, tra le quali, quella del referente dell’Arcigay di Rimini e delle ragazze della squadra di calcio afghana, giunte in Italia grazie ad un corridoio umanitario. Sul palco anche personalità sammarinesi che si occupano di diritti, inclusione, istruzione e sicurezza con pannel dedicati a disabilità, bullismo e cyberbullismo.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming www.sanmarinortv.sm