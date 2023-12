Lions Club San Marino: donato nuovo pulmino alla FSSS

Un nuovo pulmino per trasportare i circa 70 atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali sui vari campi di gara, allenamento e portare a San Marino nuove medaglie. È il dono fatto dal Lions Club San Marino, consegnato questa mattina con una cerimonia sulla pista di atletica del Multieventi alla presenza del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini.

Il nuovo pulmino di va ad aggiungersi agli altri quattro mezzi della flotta in uno uso dagli sport speciali per accompagnare gli atleti impegnati in oltre 15 discipline differenti. “Siamo molto grati al Lions Club San Marino – afferma Filiberto Felici, presidente Federazione Sammarinese Sport Speciali – speriamo possa essere un esempio anche per altre realtà del Titano o privati che vogliono aiutarci”.

Donazione che ha impegnato il Lions per circa due anni, ideata dal past presidence Silvano Di Mario e conclusa dall'attuale presidente del Lions Club San Marino Pietro Falcioni: “Un onore supportare una realtà con obiettivi così nobili e profondi di inclusione e integrazione – afferma Falcioni – grande orgoglio portare a termine questo progetto per il trasporto non solo di persone, ma di sogni”.