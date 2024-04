Luci votive nei cimiteri: presentato il nuovo servizio online

Nel servizio le interviste a Gian Nicola Berti (Segretario di Stato Affari Interni) e Stefano Canti (Segretario di Stato Territorio)

È online sul portale dell'Amministrazione Pubblica la nuova funzione di richiesta di pagamento delle lampade votive nei cimiteri sammarinesi. Presentata dai Segretari di Stato per gli Affari Interni e Territorio Gian Nicola Berti e Stefano Canti, permette di sottoscrivere l'abbonamento al servizio e il pagamento online. Dal portale PA bisogna accedere a “Istanze online per il cittadino”, in caso non comparisse va attivato tramite “richiesta nuovo servizio”. Tra le funzioni selezionare “richiesta lampade votive”. Dopo aver scelto la funzione e aver compilato i moduli è possibile selezionare cimitero e nome dei defunti, massimo 4 per ogni pratica, e successivamente pagare l'illuminazione votiva. Il costo del servizio è di 16 euro l'anno, più 16 euro per il primo allaccio.

“Abbiamo effettuato un'analisi attenta sullo stato dei cimiteri del nostro territorio – afferma Gian Nicola Berti – e abbiamo constatato criticità importanti. Abbiamo fatto quindi un intervento di emergenza finalizzato a ribonificare quelle aree e ci siamo resi conto che non potevamo continuare nella gestione privatistica delle luci votive. Siamo quindi intervenuti grazie alla collaborazione dell'AASLP per una gestione dello stato al 100%".

Dal Segretario di Stato Stefano Canti comunicato l'avvia dei progetti di ampliamento per i cimiteri di Domagnano ed Acquaviva, mentre quello di Fiorentino è attualmente in manutenzione.

