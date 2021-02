Il vaccino non solo difende la salute di chi lo fa, ma anche dell'intera società. Ciascuno di noi deve sentire l'esigenza morale di vaccinarsi per sé e per le persone a lui care. Più persone sono vaccinate, meno il virus circola e quindi diminuiscono le persone che possono infettarsi. In questo modo con il vaccino è più facile controllare l'epidemia.

Luciano Onder