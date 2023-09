Malaika Village: il viaggio del volontario sammarinese

Il viaggio di Marino Pelliccioni

Il viaggio in Congo e Zambia di Marino Pelliccioni, volontario delle Associazioni sammarinesi che tanto hanno contribuito in questi anni ai bisogni della missione di Padre Marcellino a Lubumbashi e al Villaggio Angelo (Malaika Village) costruito dall'associazione Noi per Zambia. Accoglie ogni giorno migliaia di persone dando loro cibo, cure mediche, istruzione. Pelliccioni ci ha inviato i filmati delle tante opere realizzate e in fase di realizzazione grazie alla solidarietà dei sammarinesi. costruito come saprai dalla associazione Noi per Zambia. Preziosa la presenza dell'infaticabile della missionaria Maria Pia Ruggeri. Stanno crescendo le case dormitorio per gli studenti che verranno a studiare al Malaika Village; dove sono già presenti un asilo, scuole, e il centro nutrizionale.