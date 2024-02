Maltempo: allerta rossa in Veneto

@vigilidelfuoco

Continua a crescere la preoccupazione in Veneto dove le forti piogge stanno creando numerose criticità in regione. La città più colpita Vicenza dove è scattata l'allerta rossa: chiuse numerose strade per allagamenti, diverse le persone rimaste bloccate in auto. Più 60 gli interventi dei vigili del fuoco, 70 le richieste in sospeso principalmente per prosciugamenti. Nella zona Ovest della città esondata questa mattina la Roggia Dioma.

Il governatore del Veneto Zaia ha chiesto lo stato di crisi ma precisa: “Al momento la situazione è sotto controllo”. Il sindaco di Vicenza Giacomo Passomai chiede intanto ai cittadini di limitare ogni tipo di spostamento.



Interrotti i tratti ferroviari tra Vicenza e Padova sulla linea Milano-Venezia. Deviati su Bologna i treni ad alta velocità. In Emilia Romagna rimangono ancora chiusi in via precauzionale, due ponti sul fiume Secchia, nel Modenese, dove per tutta la giornata è in vigore l'allerta Arancione. Buone notizie arrivano da Ridracoli: le piogge hanno contribuito ad aumentare nettamente il livello della Diga. Ora il bacino è pieno al 92%, mancano meno di due metri alla tracimazione.