Maltempo in Emilia-Romagna: previste piogge e temporali con abbassamenti delle temperature

Allerta meteo per oggi 7 luglio in tutta l'Emilia Romagna. Sono previste piogge e temporali anche molto forti nelle zone costiere e nell'entroterra a partire dalle ore tardo-pomeridiane che rinfrescheranno l'aria umida delle ultime settimane. Si prevede anche vento e burrasca moderata da nord-est (62-74 km/h). Secondo il bollettino della Protezione Civile la mattinata sarà prevalentemente serena con temperature che arriveranno a un massimo di 26C°, mentre dal pomeriggio le temperature scenderanno arrivando anche a 18C°.

Nella giornata di venerdì 8 luglio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Il maltempo è previsto fino a domenica 10 luglio, oltre che in regione anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Veneto, Toscana e Marche.