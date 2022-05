Manutenzione del verde, a Torraccia collaborazione tra pubblico e cittadini

In ausilio ad un servizio gestito dal pubblico nella cura del proprio territorio. E' l'impegno assunto da ormai tre anni dai membri della Cooperativa Montelupo di Torraccia. “L'Ugraa teneva a posto il parco – spiega Gianluigi Ceccaroli, Presidente Cooperativa Montelupo - ma riusciva a venire non più di una volta l'anno. Abbiamo pensato di dare noi una mano, sempre con la loro collaborazione”. Sfalcio dell'erba nel parco e giardinaggio, allargando all'area circostante, facendo anche investimenti sulle attrezzature, acquistata a proprie spese” facciamo lavorare i pensionati, restano uniti anche a scopo di aggregazione: “Speriamo di essere d'esempio per altre comunità – dice ancora Ceccaroli - e che venga riconosciuta come cosa buona anche per lo Stato”.

E' un primo esempio di collaborazione pubblico-cittadini che si vorrebbe come modello: “Avere volontari che si prendono cura del territorio è un valore aggiunto. Ci sono i patti di collaborazione – spiega Giuliana Barulli, Direttore AASLP - che consentono a cittadini e Associazioni di collaborazione con l'Azienda. Ci auguriamo che questo possa essere l'inizio, preso da esempio, per tanti altri che come loro hanno la volontà di mantenere curato il nostro bellissimo territorio”.



Nel video le interviste a Gianluigi Ceccaroli, Presidente Cooperativa Montelupo e a Giuliana Barulli, Direttore Aaslp