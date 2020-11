Mascherine e moda: da protezione ad accessorio fashion. Con prezzi, a volte, proibitivi

Mascherine alla moda

Chiudere definitivamente le mascherine in un cassetto è il sogno di tutti. Potremo farlo solo quando il virus sarà sconfitto ma la guerra non è ancora vinta. Nell'attesa, la moda si adatta ai tempi e i suoi seguaci si adeguano, con il logo del lusso ben in vista. Ecco quindi che una mascherina può arrivare a costare ben oltre i 100 euro. Le fashion victims non si fanno certo intimidire da prezzo o critiche. Sui social giovani vip ed influencer le stanno già sfoggiando con orgoglio scatenando un acceso dibattito.





La Guardia di Finanza intanto è in allerta: la contraffazione segue le mode e replica. Così dalla Cina prima è arrivato il Covid, ora i falsi. Non c'è quindi da stupirsi se fra le merci sequestrate stanno spuntando, fra borse e portafogli, anche mascherine taroccate. Una cosa è certa: le protezioni sono ormai diventate accessorio da abbinare e regalare, magari sotto l'albero. C'è l'imbarazzo della scelta e per tutte le tasche: effetto vintage, handmade, in pizzo o colorate. C'è anche chi le usa per promuovere la sua attività o per celebrare l'orgoglio romagnolo. E mentre salgono le vendite delle mascherine, crolla il mercato dei rossetti, piccolo bene di lusso che ha sempre registrato impennate nei momenti più bui: grande depressione, seconda guerra mondiale, attacco alle torri gemelle. Questa volta è però diverso, il lipstick non si vede, e non dura sotto la mascherina. Quindi, in compenso, è boom di mascara e trucco per gli occhi. Per quanto sia magnetico uno sguardo dalle lunghe ciglia, meglio un sorriso. Libero di poter esprimersi. Senza paura. Dovremo ancora aspettare.