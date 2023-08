Meeting Rimini 2023: edizione record

“Fate che speranza e amicizia corrano anche sulle vostre gambe e si diffondano attraverso le vostre voci». Parte dalla consegna ideale lasciata dal Presidente Sergio Mattarella, il bilancio del Meeting in una edizione incentrata sul tema, sul valore dell'amicizia, in una epoca segnata da individualismo e indifferenza, come chiave per porsi davanti alle sfide: “Di fronte a tanti problemi imponenti – dice il Presidente del Meeting Bernard Scholz - come la transizione ecologica, l'immigrazione, la vita sociale spesso molto frammentata, è possibile trovare insieme delle strade non facendo differenze o qualcosa di divisivo, ma in un arricchimento reciproco. Abbiamo avuto tanti dialoghi su questi e tanti altri temi, che dimostrano che, pur nella diversità degli approcci, è possibile lavorare insieme”.

Non solo attraverso il confronto politico, temi forti e e decisivi sono stati affrontati attraverso le testimonianze di chi crea luoghi di speranza in situazioni di povertà, disagio sociale, guerra. Un afflusso di pubblico superiore al pre-pandemia, superfici ampliate in Fiera per ospitare 100 convegni (con 40 relatori), 15 mostre e 17 spettacoli, eventi nell'area ragazzi, 800mila prenotazioni nell'area sport, grazie al lavoro di 3000 volontari e al supporto di istituzioni e delle 140 aziende partner. Meeting Rimini torna dal 20 al 25 agosto 2024 con il titolo tratto dal romanzo di Cormac McCarthy “Il passeggero”, nella domanda “Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?"

“E' un titolo che vuole invitare a concentrarci su quello che conta veramente a porre le domande giuste; a far convergere le varie persone su scopi comuni. Perché si ci chiedessimo di più che cosa veramente importante in questo momento, che cosa è importante nel mondo economico, nel mondo del lavoro, invece di partire subito da posizioni diverse, da contrapposizioni spesso molto sterili avremo già fatto un bel passo. Penso che il titolo dell'amicizia sia una buona base, perché si tratta di cercare insieme l'essenziale. Senza amicizia ci perdiamo velocissimamente, ci lasciamo distrarre da tante cose”.

Nel video, l'intervista al Presidente del Meeting, Bernard Scholz