Meteo: cosa aspettarsi in Romagna e San Marino fino a domenica

Prima venti caldi da sud, poi arriverà quello da nord. Saranno giornate particolarmente ventilate quelle che ci aspettano, sia in Romagna che a San Marino, nei prossimi giorni.

Per la giornata di venerdì, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo: sui rilievi centro-occidentali ci si aspetta precipitazioni intense, mentre il vento da sud - di burrasca forte (75-90 km/h) - interesserà tutto il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, fino alla costa. Le temperature si alzeranno fino anche i 20°C. Non si escludono brevi fenomeni piovosi nella prima parte della giornata.

Per sabato gli esperti si aspettano una situazione stazionaria rispetto al giorno precedente, con maggiore nuvolosità e temperature leggermente più basse. Queste scenderanno in maniera decisa dalle prime ore di domenica – per effetto del vento provenienti da quadranti settentrionali –, con quota neve in netto calo fino agli 800 metri.