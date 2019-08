Meteo: di nuovo caldo intenso dall'inizio della prossima settimana

Domani si prevede tempo soleggiato su tutta l'Emilia-Romagna con al più qualche nube alta in transito. Temperature in aumento con caldo che inizia a farsi nuovamente intenso al pomeriggio. Poi, dalla prossima settimana, in arrivo una rimonta anticiclonica che porterà condizioni di tempo stabile e temperature oltre la media su tutta l'Italia, almeno fino al 23 agosto. Sulle pianure i valori saranno prossimi ai 35°C.