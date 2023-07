Il caldo africano raggiunge il picco in Italia; 23 le città da bollino rosso. In Emilia-Romagna scatta l'allerta arancione per temperature elevate a Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e nell'entroterra di Rimini e Ravenna dove si potranno raggiungere anche picchi di 40°C. Clima meno secco in costa, ma con temperature più basse. Dal pomeriggio sono previsti temporali sull'Appennino emiliano e a nord del fiume Po. Temperature in leggero calo dalla giornata di giovedì.