Meteo: un'altra settimana instabile

Sarà una settimana ancora all'insegna dell'instabilità. I primi giorni saranno caratterizzati dal maltempo in tutta Italia, con l'eccezione di una parte del centro. A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. In questo frangente le regioni più a rischio saranno ancora una volta quelle settentrionali, specie orientali.

Oggi i temporali bagneranno ancora una volta il nordovest. Nel corso della notte e nelle prime ore di martedì 28 il maltempo si estenderà poi al resto del settentrione e ai settori adriatici con piogge battenti e un calo generalizzato delle temperature. Mercoledì 29 sarà una giornata più tranquilla grazie a un timido aumento della pressione atmosferica, ma che non sarà in grado di evitare comunque lo sviluppo di qualche nota di instabilità sui rilievi alpini e su molti tratti della dorsale appenninica.

"Per la giornata di martedì 28 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori", è quanto riporta l'allerta meteo (gialla) diramata dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna.



Tra giovedì e venerdì poi è attesa una nuova ondata di maltempo: alle alte latitudini infatti, tra Isole Britanniche e Scandinavia, sono presenti vaste aree di bassa pressione pronte ad inviare correnti di aria fresca e instabile fin verso l'Italia. due impulsi perturbati porteranno forti temporali, nubifragi e grandine con possibili nuove criticità. Prima di questa acuta fase di maltempo, come detto, avremo solo dell'instabilità, un po' su tutta l'Italia.