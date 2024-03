"Mezzogiorno contro Putin": protesta anche a Rimini

Anche in tante città italiane, alle 12, “la protesta di mezzogiorno contro Putin”, organizzata da Yulia Navalnaya e dai sostenitori del defunto dissidente. In particolare a Roma, dove in centinaia si sono recati a votare al seggio allestito presso l'Ambasciata russa, ma anche a Rimini. “Molti di noi - ci ha detto una delle organizzatrici - erano a Milano in consolato, ma chi è rifugiato politico, come nel mio caso, non può farlo ed allora anche dalla piazza di Rimini abbiamo voluto aderire alla protesta pacifica".