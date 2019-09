Michelotti: commozione per l'intesa con l'Argentina

Gli accordi sul turismo

Una firma per il Segretario al Turismo significativa, alla luce di un legame che affonda le sue radici nei flussi migratori. San Marino – Argentina: con il memorandum d'intesa siglato a San Pietroburgo nell'ambito della 23 Assemblea Generale dell’OMT, si vuole favorire la collaborazione reciproca in ambito turistico, ma la mente e il cuore vanno ad un paese che ha accolto, già da fine ottocento, centinaia di sammarinesi che hanno lasciato con le loro famiglie il piccolo monte in cerca di fortuna. Oggi, in Argentina, le diverse comunità mantengono legami con la loro terra di origine e per il Segretario Augusto Michelotti la firma dell'accordo porta con sé un valore aggiunto. “Sono quasi commosso – commenta il Segretario - perché ci mette in sintonia con un popolo che ha ospitato i nostri concittadini e li ha trattati bene”.