Miss Italia arriva a San Marino

Alessia Selva

Nel ricco calendario di eventi dell'estate sammarinese trova spazio anche la bellezza. Lunedì sera, al Campo Bruno Reffi, l'elezione di Miss Repubblica di San Marino. Il Titano ha colto al volo l'opportunità di ospitare la finale regionale di Miss Italia, “fenomeno di costume che supera il valore del concorso estetico”, commenta Filippo Francini per conto del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. Anna Chiara Sica ne sottolinea il valore promozionale: le selezioni regionali sono diventate – dice – un “prodotto turistico”.

Per San Marino, quindi, un'occasione per farsi conoscere ed apprezzare. Nel pomeriggio di lunedì casting e prove sul palco, poi, dalle 21, verrà decretata la più bella, che accederà alle prefinali nazionali del concorso. Presentano Antonio Borrelli e la sammarinese Alessia Selva, che due anni fa conquistò la fascia di miss Sport Emilia Romagna. Prima di salire sul palco, le concorrenti andranno alla scoperta del centro storico a bordo di gioielli su 4 ruote, grazie al club Alfa Romeo Romagna, partner dell'evento. Sfileranno vetture che hanno segnato la storia dell'automobile. Davide Battistini, che da bambino sgattaiolava fuori di casa per ammirarle in concessionaria, le definisce vere e proprie “opere d'arte”.