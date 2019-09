Mostra micologica: è di Athos Giannini il miglior miele millefiori

La Mostra micologica del Titano compie 30 anni. Una grande traguardo per un appuntamento tutto incentrato sulle prelibatezze del territorio, in particolare a quelle del sottobosco. Quella autunnale è l'atmosfera per eccellenza per dedicare tempo alla raccolta e, soprattutto, alla degustazione dei prodotti della terra. Spazio anche al miele, squisitamente di San Marino, con l'11° concorso organizzato dalla Cooperativa Apicoltori. Va ad Athos Giannini il primo premio per il miele millefiori, seguito da Fiorenzo Guiducci e Ruggero Stacchini. La giuria ha anche consegnato alcune menzioni speciali: Athos Giannini si è aggiudicato quelle per il monoflora erba sulla ed edera, Ruggero Stacchichi per il monoflora erba medica, mentre il miglior miele da favo naturale è quello di Fabrizio Molinari.