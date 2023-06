Mussoni-Palmieri, "Ci incontrò in un momento difficilissimo per San Marino nei rapporti con l'Italia"

Nel pomeriggio in Duomo a Milano i funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Giornata di lutto nazionale e stop per una settimana ai lavori del Parlamento. Bandiere italiana ed Ue a mezz'asta all'Eurocamera.

Il Cavaliere non venne mai in Repubblica, nel corso della sua attività politica, ma ricevette a Palazzo Chigi, nel 2009, gli allora Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Stefano Palmieri. “Fu un incontro istituzionale in un momento difficilissimo per la nostra Repubblica, ricorda Francesco Mussoni, eravamo in black list, i rapporti erano sostanzialmente interrotti con l'Italia. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ritengo volle riaprire il percorso di dialogo e di riavvicinamento tra i due Paesi. Ho constatato in quell’incontro ufficiale, presenti anche il Ministro dell’ economia Giulio Tremonti e il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta, la volontà fattiva e dinamica di ricostruire con noi quel dialogo e cooperazione tra San Marino e Italia che si era interrotto”.

"Fu un passo importante per stemperare una tensione che si protraeva dalla mancata firma sull’accordo del 2006. - gli fa eco Stefano Palmieri - Ricordo bene che quell'incontro a palazzo Chigi faceva seguito ad una fugace chiacchierata in occasione dell’assemblea generale della FAO, e ci mostrò una persona disponibile nei confronti di San Marino e con la volontà di risolvere tutte le problematiche in atto in quel periodo. Persona che dei rapporti amichevoli personali ne faceva una caratteristica politica, sommati ad una naturale simpatia. Segnando sicuramente la vita politica italiana negli ultimi 30 anni. A dimostrazione dell’amicizia che aveva nei nostri confronti In soli 15 giorni dalla prima chiacchierata fummo ricevuti ufficialmente in un incontro schietto che si è protratto per oltre un’ora e mezza".