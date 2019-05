Nagasaki Beyond: il Giappone tra pace, guerra e buddismo

L'inaugurazione della mostra “Nagasaki Beyond”

Le tragedie della seconda guerra mondiale, terminata con i bombardamenti atomici sul Giappone, ripercorsi nella mostra “Nagasaki Beyond”. Tenuta per la prima volta nel 2015 nel museo buddista di Kyoto e per il secondo anno a San Marino è composta da scatti di forte impatto del fotografo militare Joe O'Donnell. Quest'anno per l'inaugurazione l'Associazione Buddista Honmon Butssuryu, guidata dal Pontefice Nichiryo Takasu, è stata ricevuta dai Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori: “Un iniziativa che conferma il legame di sincera e profonda amicizia tra i nostri due paesi”.

Dopo il taglio del nastro i Capi di Stato e il Patriarca buddista hanno raccolto i propri saluti e messaggi di pace su dei bigliettini che diventeranno origami colorati. “Un occasione molto importante per consolidare i rapporti tra San Marino e Giappone” ci spiega il Console Generale del Giappone presso San Marino Leo Achilli.

Nel servizio l'intervista al Patriarca Nichiryo Takasu e il Console Leo Achilli