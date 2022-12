Natale a San Marino: giornata dal panorama mozzafiato e attrazioni in centro storico

Immagini dal Centro Storico di oggi

È stata una giornata di Natale caratterizzata dal sole a San Marino. Se a bassa quota era presente foschia, salendo sul monte Titano si poteva invece godere di un panorama mozzafiato. In centro storico le attrazioni del Natale delle Meraviglie, in programma fino all'8 gennaio, dal Polar Express in Piazza della Libertà al divertimento per i bambini nei diversi punti di Città fino al Polar Park alla Cava dei Balestrieri. Non mancano i tradizionali mercatini, per scaldarsi con vin brulé o con qualche dolce e per fare i regali anche dopo il 25 dicembre.