Natale: Reggenza in visita a elementari e infanzia di Borgo Maggiore, Murata e Chiesanuova

Le visite della Reggenza a Borgo Maggiore, Murata e Chiesanuova

Un'altra giornata di incontri con le scuole per i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. I primi a ospitarli sono stati gli studenti della scuola elementare “La Roccia” di Borgo Maggiore. Al centro il tema del viaggio, per i più grandi, inteso come percorso di studio e di vita verso le scuole medie. Per i più piccoli il tema è il gioco, come momento di socializzazione e crescita, per imparare la convivenza e il rispetto delle regole. Donata una piccola pianta alla Reggenza, che a sua volta ha regalato a tutti una borraccia con lo stemma di San Marino.

Lo stesso dono che hanno ricevuto anche i coetanei delle altre scuole. All'infanzia “Il Biancospino” ad accogliere ci sono le canzoni di natale, cantate rigorosamente in inglese. Il dono per i Capi di Stato è l'olio prodotto durante il progetto di conoscenza dei frutti d'autunno. I bambini hanno invece ricevuto uno zainetto con lo stemma di San Marino da colorare, così come le altre strutture. Un regalo, spiegano i Capitani Reggenti, che simboleggia l'importanza dell'essere cittadini e aspirare magari un giorno a ricoprire la carica più alta dello Stato.

Le visite proseguono poi a Murata. Alle elementari “La Quercia” gli alluni hanno illustrato i laboratori nei quali hanno realizzato giochi con materiali di recupero. Il loro dono infatti è un tris creato da loro. Il saluto è sulle note di “Come un pittore” dei Modà, cantato in Lis. Anche all'infanzia “Il Giardino” si canta con la lingua dei segni, per una maggiore inclusione: il messaggio è “la diversità non è un ostacolo, ma una risorsa”. Il tema del progetto annuale, inoltre, è l'ambiente con la scoperta dei quattro elementi, rappresentato con danze ed esibizioni. Nel pomeriggio è la volta di Chiesanuova.

Alla scuola elementare “Il Giardino dei ciliegi” un progetto teatrale dal titolo “A spasso nel tempo”. Con un divertente spettacolo gli studenti hanno rappresentato l'epoca dei loro nonni, mettendo a confronto il modo di giocare di una volta con quello dei giorni nostri. E poi il pranzo tutti assieme: alunni e Capi di Stato. L'infanzia “Il Sentiero” diventa per l'occasione un museo, con un percorso tra laboratori e pitture, richiamando artisti famosi di varie epoche. I bambini hanno affrontato anche temi civici e attuali, come quello della violenza.