Nel 2022 San Marino ospiterà il Meeting della Commissione sullo sviluppo urbano dell'Onu

Ad ottobre del prossimo anno San Marino ospiterà i lavori del Meeting del Comitato UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. La proposta – ufficializzata a Ginevra dal Segretario al Territorio – è stata votata dai 56 paesi membri al termine del meeting su sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio. I partecipanti della conferenza hanno apprezzato le bellezze storiche, naturali e culturali della Repubblica, raccontate in un filmato emozionale, accogliendo la proposta con un fragoroso applauso.

Grande la soddisfazione del Segretario Canti, che nella sua presentazione ha rimarcato l'interesse di San Marino ad ospitare l'evento, in qualità di Città stato impegnata nella pianificazione urbana e nel rapporto equilibrato tra ambiente urbano e naturale. Ottenuto il via libera, ora il Governo sarà impegnato nell’organizzazione e Canti annuncia che già il prossimo lunedì sottoporrà al Congresso di Stato una delibera nella quale verranno incaricate le figure che dovranno condurre alla realizzazione di questo importante appuntamento.

“Ospitare nel nostro territorio le 56 delegazioni dei Paesi partecipanti all’UNECE – commenta - rappresenta una grande opportunità per individuare le buone pratiche sullo sviluppo urbano e per condividere modelli di sviluppo sostenibile delle città anche in vista del nuovo Piano Regolatore del territorio.”