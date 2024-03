Nuove truffe telefoniche agli anziani

Fanno leva sul senso di bisogno ed urgenza. Nuove truffe a discapito degli anziani che stanno ricevendo telefonate fraudolente. L'Associazione sportello consumatori ha ricevuto ieri oltre 60 segnalazioni di chiamate da parte di persone che si spacciano per operatori di compagnie telefoniche. In alcuni casi chiamano in modo ripetuto, sostenendo che è subentrata una modifica legislativa e che l'utente di telefonia e servizi internet deve fare alcune operazioni, altrimenti verranno interrotti i servizi, generando preoccupazione nell'anziano.

L' associazione ha verificato e non c'è nessuna modifica legislativa. In caso di dubbi o eventuali disservizi che si dovessero verificare, lo sportello consumatori invita gli utenti chiamare il vero gestore telefonico o provider internet. "Non cadete nel tranello" raccomanda Emanuel Santolini.

Nel video l'intervista a Emanuel Santolini (presidente Sportello Consumatori)